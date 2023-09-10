Военнослужащий Андрей Шкредов из Новосибирской области погиб на СВО

В Куйбышевском районе Новосибирской области пройдут похороны участника СВО Андрея Шкредова.

Стало известно о гибели участника СВО Андрея Шкредова, уроженца Куйбышевского района Новосибирской области. Об этом сообщили в группе «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте».

Боец 1979 года рождения погиб 30 августа текущего года при выполнении боевых задач в рамках спецоперации. Прощание с военнослужащим состоится 11 сентября с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Куйбышев, ул. Шишкова, 2 (прощальный зал ритуальных услуг «Память»).

Андрей Шкредов появился на свет 26 мая 1979 года. Он окончил школу №5, после чего получил профессию сварщика в ПУ №8. В российской армии он служил в период с 1997 по 1999 год. После службы Андрей работал в пожарной охране более 20 лет. В 2020 году он устроился в частное охранное предприятие.

В рамках частичной мобилизации Андрея Шкредова призвали 25 октября минувшего года. Командир минометного расчета выполнил свой воинский долг до самого конца.

Как ранее писал Сиб.фм, 32-летний военнослужащий из Новосибирской области погиб на СВО.