Явка на выборах губернатора Новосибирской области достигла 10 сентября 27,33%

В Новосибирской области явка на выборах составила 27,33%.

По состоянию на 18:00 сегодня, 10 сентября, явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 27,33%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Отмечается, что к этому времени свои голоса отдали 571 470 избирателей. При этом не принимается во внимание дистанционное голосование.

Напомним, что в последний день голосования, в воскресенье, состоялась пресс-конференция областной избирательной комиссии. В ходе данного мероприятия глава ведомства Ольга Благо озвучила промежуточные результаты голосования. По ее словам, на 12:00 10 сентября общая явка составила 21,24%.

Как ранее писал Сиб.фм, сенатор Городецкий проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области 10 сентября. Бывший губернатор Новосибирской области появился на избирательном участке в гимназии №8, расположенной в Первомайском районе. Вместе с ним туда пришла супруга.