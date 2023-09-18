Под Новосибирском ищут хозяев вещей, забытых в севшем на поле самолёте

Пассажиры посаженного под Новосибирском на поле самолёта забыли в салоне очки и игрушку.

Администрация Убинского района Новосибирской области опубликовала вещи, забытые пассажирами рейса Сочи—Омск. В салоне оставили детскую игрушку и солнцезащитные очки.

12 сентября самолёт Airbus A320 совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из 167 человек на борту не пострадал. Спустя неделю администрация района сообщила, что при детальном осмотре салона самолёта и дома культуры, куда после аварии привезли пассажиров, обнаружились две забытые вещи: детская игрушка и солнцезащитные очки. Номинальной ценности они могут не представлять, но, возможно, дороги владельцам.

Позже автор публикации отметил, что одну из этих вещей уже направили владельцам.

Ранее Сиб.фм показывал, как выглядит Airbus A320 на пшеничном после через неделю после посадки. От самолёта убрали трапы, закрыли двери корпуса, зачехлили двигатели от лишней пыли, мусора и нежелательных посетителей, а также поставили рядом с гигантской машиной охрану. Несмотря на это, к нему продолжают приезжать, чтобы сфотографироваться.

Как считает авиационный эксперт, кандидат военных наук полковник в запасе Сергей Гаврилюк, после такой посадки самолёт придется только разбирать. Шансы, что его получится разобрать, доставить по частям на подходящий авиационный завод и пересобрать, крайне малы.