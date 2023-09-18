Эксперт Нечепуренко из Новосибирска заявила о температурных аномалиях осенью 2023 года

Климатолог из Новосибирска Нечепуренко предупредила о погодных аномалиях осенью.

Осенью 2023 года в Новосибирской области можно ожидать резких перепадов температуры, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на доцента кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Ольгу Нечепуренко. На начало сентября 2023 года средняя температура воздуха выше нормы на 2-3 градуса. Эти изменения могут быть связаны с изменением климата, хотя для подтверждения этой гипотезы требуется долгосрочное наблюдение.

Отмечается, что август 2023 года стал более тёплым и сухим месяцем, что стало новым трендом в регионе, и что холодный период наступает позже, чем раньше. Однако, за последние пять лет в ноябре происходили температурные аномалии, которые проявлялись в продолжительном похолодании до -25 градусов. Кроме того, климат в настоящее время заметно сдвигается в тёплую сторону, что объясняет увеличение средней температуры региона до +21 в сентябре.

Несмотря на это, в середине сентября этого года жители области заметили нетипичную ситуацию — нет желтых листьев на деревьях. Фотографии зеленых аллей, которые выглядят по-летнему, начали появляться в социальных сетях. В прошлом году в это же время на улицах можно было увидеть усыпанные желтыми и красными листьями деревья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медведь вышел из леса в Новосибирской области. Его заметили в Караканском бору около деревни Ерестная, рядом с болотом.