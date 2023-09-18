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общество

Командира ЧВК «Вагнер» из Новосибирска внесли в санкционный список США

Фото: Сиб.фм

Советника по безопасности президента Центральноафриканской республики Виталия Перфильева из Новосибирска внесли в санкционный список США.

Командира ЧВК «Вагнер» Виталия Перфильева из Новосибирска внесли в санкционный список США. Об этом пишет Ом1.

Сейчас Перфильев работает советником по безопасности президента Центральноафриканской республики. Он был внесен в санкционный список 14 сентября, который будет действовать до 30 марта 2026 года.

В документе указано, что Перфильев находится в столице ЦАР, Банги, и связан с ЧВК «Вагнер». Ранее издание Bloomberg в материале об активности ЧВК в Африке упоминало Перфильева как местного командира «Вагнера», а другое издание The Africa Report, базирующееся в Париже и освещающее политику в Африке, называло его правой рукой Дмитрия Уткина.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске исчез мемориал погибшему главе ЧВК «Вагнер» Пригожину.

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Дамир Трубников

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