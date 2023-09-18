Рэпер из Новосибирска Элджей не оплатил штрафы на 330 тысяч рублей

Новосибирский артист Элджей накопил 330 тысяч рублей штрафа за вождение.

Популярный рэпер Алексей Узенюк (Элджей) известен своей любовью к быстрому вождению. Но за такими поездками обычно следуют штрафы, которые он "забывает" оплачивать.

По данным издания 78.ru, на сентябрь 2023 года у Элджея накопилось более 200 штрафов на общую сумму около 330 тысяч рублей. Большая их часть — за превышение скорости. Ещё некоторая часть штрафов — за нарушения парковки.

Рекордно быстрой поездкой Элджея стал ночной заезд в мае 2022 года, когда его остановили за превышение на скорости 230 км/ч. Он отказался проходить медицинское освидетельствование.

К примеру, Анастасия Ивлеева 2020 году также многократно превышала скорость на своей Lamborghini и набрала 152 штрафа. Большую их часть она оплатила, и ни в одно ДТП так и не попала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Элджей исполнил «Cadillac» на юбилейном матче ХК «Сибирь». Позже сибиряки уверенно обыграли «Северсталь» со счетом 5:1.

Также в Новосибирске Элджею подарили фирменный свитер ХК «Сибирь» с номером 54.