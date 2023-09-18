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общество

В Новосибирске обучат жителей писать заявки на муниципальные гранты

Фото: freepik

Жителей Новосибирска научат грамотно составлять заявки на получение муниципальных грантов.

В Новосибирске начнут обучать жителей грамотному составлению заявок на получение муниципальных грантов. Как сообщили в пресс-центре мэрии, первый семинар состоится 19 сентября в Дзержинском районе в местном ресурсном центре. Всего запланировано проведение 10 обучающих мероприятий.

Прием заявок на гранты в Новосибирске начнется 30 ноября. Общая сумма выделенных властями субсидий на 2024 год составляет 17 миллионов рублей, а средняя сумма одного гранта составляет около 168 тысяч рублей. Победители смогут реализовывать свои планы с февраля по ноябрь 2024 года.

Успешное оформление заявки может повысить шансы на получение поддержки. Обучение будут проводить специалисты управления общественных связей мэрии.

Напомним, конкурс профессионального мастерства провела Служба подвижного состава.

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Дамир Трубников

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