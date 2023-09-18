В Новосибирске приближается осеннее равноденствие

День сравняется с ночью 23 сентября в Новосибирске.

Близится осеннее равноденствие – календарное астрономическое явление, при котором центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин в беседе с VN.ru сообщает, что это событие произойдет в 14:00 23 сентября в Новосибирске.

При осеннем равноденствии продолжительность дня и ночи становится равной, отмечая переход от астрономического лета к астрономической осени. Продолжительность светового дня составит 12 часов, как и продолжительность ночи. После 23 сентября световой день начнет сокращаться, а ночь начнёт увеличиваться. Солнце в этот день взойдет строго на востоке и зайдет строго на западе, рассказал Олег Кашин на VN.ru.

В день осеннего равноденствия наши предки устраивали празднования урожая, торжества и народные гуляния. Также существует мнение, что в этот день возникают проблемы со спутниками связи, однако Олег Кашин утверждает, что это ошибочное представление. Начало астрономической осени иногда совпадает с периодом геомагнитной активности, что может повлиять на технику и аппаратуру, но это случайное совпадение, в отличие от календарного события.

В году бывают всего два дня равноденствия — весеннее и осеннее. Также есть солнцестояние, при котором наступает самый короткий или самый длинный день в зависимости от сезона. В этом году летнее солнцестояние произошло 21 июня, световой день продолжался 17 часов 23 минуты и 6 секунд.

Ранее климатолог из Новосибирска Нечепуренко предупредила о погодных аномалиях осенью 2023 года.