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общество

В Новосибирске заключённые колонии №2 шьют накидки для участников СВО

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Новосибирской области

Накидки для участников СВО шьют заключённые колонии №2 в Новосибирске.

В колонии №2 Новосибирска заключённые шьют универсальные накидки для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.

Накидки заключённые изготавливают в местном цеху по особенной технологии. По словам начальника колонии Дмитрия Ткачука, осуждённые ответственно подходят к работе. Благодарности им от участников СВО транслируют по местному кабельному телевидению.

В зону боевых действий уже отправили тысячи накидок, пошитых заключёнными колонии №2.

Напомним, что в Новосибирской области рассказали о погибших за неделю бойцах спецоперации.

Ранее сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский решил отправиться в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

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Диана Джафарова
журналист

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