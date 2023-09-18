В Новосибирске заключённые колонии №2 шьют накидки для участников СВО

Накидки для участников СВО шьют заключённые колонии №2 в Новосибирске.

В колонии №2 Новосибирска заключённые шьют универсальные накидки для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области.

Накидки заключённые изготавливают в местном цеху по особенной технологии. По словам начальника колонии Дмитрия Ткачука, осуждённые ответственно подходят к работе. Благодарности им от участников СВО транслируют по местному кабельному телевидению.

В зону боевых действий уже отправили тысячи накидок, пошитых заключёнными колонии №2.