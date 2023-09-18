В Новосибирской области подросток пытался обмануть двух пенсионерок на 700 тысяч рублей

Подростка из Новосибирской области задержали за попытку мошенничества на 700 тысяч рублей.

В Куйбышевском районе Новосибирской области несовершеннолетний подросток попытался обмануть двух пенсионерок по телефону и получить от них суммарно 700 тысяч рублей. Его вычислили и заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда.

Парень звонил на стационарные телефоны двум пенсионеркам от имени их дочерей и сообщал, что они якобы попали в аварию, из-за них пострадала незнакомая женщина, и чтобы откупиться от уголовного дела, им нужны деньги. У одной пенсионерки он запросил 200 тысяч рублей, у другой — 500 тысяч. После этого пенсионеркам звонил соучастник подростка (его личность еще не установили) и представлялся следователем и предлагал передать необходимую сумму курьеру.

Сам подросток приехал к дому пенсионерок в условленное время, представился курьером и предложил им скинуть все деньги ему с балкона.

Следователи считают, что полученными деньгами подросток распорядился по указанию неустановленных лиц, а не по своему усмотрению. Молодого человека вычислили и задержали до 14 ноября 2023 года. Его обвиняют в нарушении закона по ч.3 ст.159, ч.2 ст. 159 УК РФ.

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