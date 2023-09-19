В полиции Новосибирска рассказали об уголовном деле народных дружинников из «Пульса»

Стало известно, за что возбудили уголовное дело на четырёх общественников из народной дружины «Пульс» в Новосибирске: жертвами вымогательства стали три человека.

О том, что задержан лидер народной дружины «Пульс» в Новосибирске Рустам Мирзамдамов стало известно утром 13 сентября. Это утро у мужчины началось с обыска ОМОНа.

А уже на следующий день супруга общественника Мария Тюляева рассказала о задержании четырёх человек, включая Рустама Мирзамдамова. Тогда же женщина сообщила, что её супругу вменяют уголовную статью «Вымогательство», а у одного из 12 членов дружины «Пульс» было обнаружено «липовое удостоверение».

Ещё через день, 15 сентября, в Центральном районном суде проходила череда арестов. Поддержать общественников собиралась группа поддержки. Однако супруга Рустама Мирзамдамова не хотела огласки, чтобы общественника отпустили под домашний арест.

Сегодня, 19 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, в чём обвиняют дружинников из «Пульса».

«Как установили полицейские, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года трое молодых людей в возрасте от 22 до 29 лет под руководством 46-летнего гражданина, представляясь дружинниками, под угрозой применения физической силы и распространения порочащих сведений, вымогали у граждан денежные средства, — говорится в комментарии областного главка МВД.

– У одного из потерпевших они похитили мобильный телефон, у другого путем вымогательства — денежные средства в размере 5 тысяч рублей, у третьей жертвы подозреваемые требовали 100 тысяч рублей».

В полиции также добавили, что в ходе обысков у обвиняемых изъяли ножи, балаклавы, бейсбольные биты, удостоверения народного дружинника, поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, сигнальное и охолощенное оружие, спецформу, радиостанции, а также электрошокер, газовые баллончики, камуфлированную одежду и наручники.

В отношении всех четырёх дружинников возбудили уголовное дело по двум статьям – части 2 статьи 163 «Вымогательство» и части 2 статьи 161 «Грабеж». По делу двое общественников были отправлены судом в СИЗО, ещё одному назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников совершенных преступлений, а также причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Новосибирска», — добавили в областном главке МВД и призвали потерпевших обращаться с заявлениями.

Напомним, последние два года «Пульс» жёстко боролся с наркоманами и закладчиками синтетики. Также Рустам Мирзамдамов является помощником депутата Законодательного Собрания Евгения Смышляева. Мария Тюляева заявляла Сиб.фм, что её супруга попросту подставили.

«В последнее время были задержаны 2 ДПСников – один с крупной партией наркотиков, а другой за взятку. Рустам по этим двум делам идёт свидетелем. Мы думаем, что от него решили избавиться таким путём»,

— считает Мария.