В списках бригад скорой помощи Новосибирска появилось более 20 «мёртвых душ»

Более 20 ненастоящих сотрудников появилось в центральной подстанции «скорой» в Новосибирске.

В Новосибирске обнаружили более 20 новых сотрудников в центральной подстанции скорой помощи. Этих специалистов ни разу не видели действующие сотрудники. Об этом ранее сообщили в «Сиб.фм» со ссылкой на анонимный источник. В распоряжении редакции имеются скриншоты.

После распространения в СМИ информации о нехватке специалистов, в новой программе по формированию бригад в реальном времени появилось более 20 врачей. Среди них — врачи-педиатры, кардиологи и анестезиологи-реаниматологи. Согласно данным, они работают не в поликлиниках и больницах Новосибирска, а в центральной подстанции.

Источник «Сиб.фм» отметил, что такая система используется для поддельного формирования бригад.

«По факту в городе работает 70 бригад, иногда 78. При этом в отчёт отправляется 96 или 100», — объясняет он.

Между собой настоящие сотрудники «скорой» называют внезапно появившихся в системе специалистов «мёртвыми душами». Двое новосибирцев из этих списков сообщили «Сиб.фм», что не работают в центральной подстанции. Одна собеседница подчеркнула, что ранее работала в «скорой», но уволилась около семи лет назад.

Напомним, что главврач скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич прокомментировал публикацию «Сиб.фм» о «мёртвых душах» в списках бригад «скорой». По его словам, нарушения выявлены не были.

Ранее, 17 сентября, бригада «скорой помощи» в Новосибирске ехала к 11-летней девочке более трёх часов.