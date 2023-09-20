В Новосибирске столб и силовой шкаф загорелись на улице Есенина

На улице Есенина в Новосибирске загорелся силовой шкаф и столб.

Утром 20 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина в Новосибирске загорелся силовой шкаф и столб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

На место инцидента выехали пожарные. Как отметили в региональном управлении МЧС, пожар начался в в коллекторе и распределительном шкафу на электростолбе. На время тушения огня отключили троллейбусную линию.

Напомним, что на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области загорелся междугородний автобус, направлявшийся из Кемерово в Новосибирск.

Ранее, 13 сентября, в посёлке Маслянино под Новосибирском загорелся неэксплуатированный кирпичный склад. Площадь возгорания — 900 квадратных метров.

Кроме того, ночью 9 сентября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом №10 по улице Вторая Пермская.