В Новосибирске дорожки у реки выкладывают в новом парке «Арена»

Каменные тропинки у реки выкладывают в новом парке «Арена» в Новосибирске.

22 сентября в новом парке «Арена» в Новосибирске выкладывают каменные дорожки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зелёный Новосибирск».

Дорожки из камней появятся в парке рядом с рекой. Кроме того, в «Арене» продолжаются работы по озеленению пойменной части.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил промежуточные результаты реконструкции Первомайского сквера. Основные работы планируется завершить до конца сентября.

Напомним, что почти девять миллионов рублей выделено из городского бюджета Новосибирска для проведения капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере.

Кроме того, в центре Новосибирска компания S7 занимается реконструкцией сквера «Крылья Сибири». Там обновляют тротуары, укладывают гранитную плитку на дорожках.