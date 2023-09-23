В Новосибирске на левом берегу на выходные закроют трамвайный маршрут №8

У маршрутов под номером 10 и 15 произойдут временные изменения.

С 22:00 23 сентября по 24 сентября в Новосибирске внесут временные изменения в движение трамвайных маршрутов в левобережной части города. Эти изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях и влияют на следующие маршруты:

1. Маршрут №8: Трамвайный маршрут №8, следующий от микрорайона Чистая Слобода до улицы Титова, будет приостановлен с 22.00 23 сентября до 24 сентября. Пожалуйста, учтите это при планировании своих перемещений в указанный период.

2. Маршрут №10: Также будут внесены изменения в движение трамвая по маршруту №10. Могут быть временные задержки и изменения в расписании.

3. Маршрут №15: Маршрут №15 также измененят в связи с ремонтными работами на левом берегу города. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть актуальная информация о расписании и маршруте.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Первомайском районе Новосибирска фура перевернулась на бок и перекрыла движение.