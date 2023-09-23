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проиcшествия

В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на правом плече

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

О его местонахождении неизвестно с 27 августа.

В Новосибирске в Первомайском районе пропал 34-летний Андрей Кононов. В добровольческом поисковом отряд «ЛизаАлерт» сообщили, что о местонахождении мужчины неизвестно с 27 августа. В какой он был одежде — неизвестно

Отряд опубликовал Приметы Андеря:

рост — 196 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Особая примета — татуировка на правом плече.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске пропал семилетний мальчик.

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Игорь Кириченко
Журналист

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