Дорогу-дублер Бердского шоссе в Новосибирске сдадут до конца сентября

Начало ремонта дороги срывалось из-за дождей.

Вчера, 22 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично осмотрел процесс ремонта дороги-дублера Бердского шоссе. Она идет улицы Выборной до села Новолуговое. Эта дорога играет важную роль как альтернативный маршрут для движения из Первомайского района в Октябрьский, а также для доступа к ТЭЦ-5 и улице Кирова.

Сроки ремонта были немного сорваны из-за дождей. Однако подрядчик заверил, что сделает всё возможное, чтобы сдать дорогу до наступления холодов.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске на левом берегу на выходные закроют трамвайный маршрут №8.