Коту Бальдру с отмороженными лапами вживили протезы в Новосибирске

В Новосибирске коту поставили протезы на четыре лапы после обморожения.

В Новосибирске коту по кличке Бальдра поставили протезы на все четыре лапы. Об этом сообщили в сообществе «Дари Доброй Сухой Лог» во «Вконтакте».

История началась в Свердловской области, где кота по имени Бальдр нашли в ужасном состоянии — у него были обморожены все лапы. Животное было отогрето, однако лапы спасти не удалось. Зоозащитники собрали деньги на операцию,

Кот был доставлен в новосибирскую ветеринарную клинику «Бэст», где ему установили четыре протеза вместо отмороженных лапок. Стоимость операции составила 400 тысяч рублей. Сейчас Бальдр активно тренируется и учится жить заново. Его хозяйка помогает ему, постоянно проводя тренировки. Для мотивации к движению, миску с кормом отодвигают от мордочки кота.



Как ранее писал Сиб.фм, военные из Новосибирска спасли щенка в зоне СВО и сделали его своим талисманом.