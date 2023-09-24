В Алтайском крае новосибирский подросток случайно зарубил 4-летнюю сестру

Семья подростка и погибшей девочки родом из Новосибирска.

В Алтайском крае 14-летний подросток из Новосибирска случайно убил свою четырехлетнюю сестру косой. Об этом сообщили в скорой помощи Бийска.

Главврач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов рассказал, что лезвие попало четырехлетней девочке прямо в область сердца. Из-за этого девочка скончалась.

Врач отметил, что медики констатировали смерть. Он отметил, что достаточно часто из-за инструментов получают травмы, как взрослые, так и дети. Главврач гворит, что не нужно допускать несовершеннолетних к инструментам, которые могут быть смертельно опасны.

Ранее Сиб.фм сообщало, что школьница уронила телефон на зарядке в ванну и умерла.