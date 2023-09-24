В Новосибирске байкеры закрыли мотосезон на площади у ГПНТБ

23 сентября в Новосибирске байкеры закрыли мотосезон, промчавшись до городского аэропорта.

В субботу днём в районе обеда колонна байкеров проехалась по центру. Традиционно мотоциклисты выставили своих железных коней на показ публики около ГПНТБ.

Байкеры простояли на площадке два часа, ожидая опаздывающих мотоциклистов, а в 16.00 колонна направилась через улицу Кирова и Красный проспект до городского аэропорта. С байкерами была женская группа поддержки с жёлтыми косичками.

Впрочем, это уже не первое закрытие мотосезона в этом году: 16 сентября мотоциклисты собирались на Мочищенском шоссе, где можно было промчаться с большой скоростью.