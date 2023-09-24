В Новосибирске рассказали подробности крушения первого пассажирского самолёта

Первый пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Новосибирской области в 1928 году.

В Новосибирске (тогда Новониколаевске) четырёхместный самолёт «Юнкерс» в первый раз увидели ровно 100 лет назад. Он тогда принадлежал обществу друзей воздушного флота — «Добролет». Экипаж прилетел агитировать сибиряков сдавать деньги на строительство самолётов. Любоваться «Юнкерсом», который назвали «Сибревкомом», приходил даже Александр Покрышкин, который рассказывал об этом сам.

Однако один из полётов над Сибирью для «Юнкерса» кончился неудачно. 14 июня 1928 года, когда экипаж летел из Бийска в Красноярск, «Сибревком» потерпел крушение и сел где-то в болотах Чулымского района.

Летчики уцелели, и весь экипаж отправился искать жильё людей. Самолёт потеряли, а организация Осоавиахим объявила награду: кто найдёт «Сибревком» должен был получить награду в 500 рублей.

Как рассказал VN.ru сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, пилоты шесть суток шли по тайге. Они пережили сильный пожар и попали в топи болот.

«Иеске удалось подстрелить сначала бурундука, потом глухаря. Пили воду из луж, ели и лягушек. Почти отчаявшись, вышли на тропу, а по ней к реке Чулым, где наконец-то встретили рыбака, который отвез их в ближайшую деревню Амачеево. Оттуда летчики вернулись к месту аварии, закрепили самолет и выставили около него охрану из местных крестьян»,

— сообщил Константин Голодяев.

Интересно, что самолёт в итоге смогли доставить в Ачинск, где умельцы пытались его починить, однако в воздух он больше так и не поднялся.

Напомним, 14 сентября много шуму наделала история с аварийной посадкой самолёта Airbus A320 в пшеничном поле Убинского района.