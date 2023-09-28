В Новосибирске запустят школы для самозанятых фермеров и рестораторов

В октябре начнутся образовательные программы для самозанятых и профессионалов HoReCa в Новосибирской области.

В октябре на базе Центра «Мой бизнес» стартуют уникальные образовательные программы для самозанятых и профессионалов в сфере HoReCa. «Школа фермеров» и «Школа гастрономического бизнеса» обещают стать ключевыми событиями для предпринимателей Новосибирской области.

Главной особенностью этих программ является гибридный формат обучения, который позволит участникам не только усвоить теоретические знания, но и сразу же применить их на практике. Например, участники «Школы фермеров» смогут создать свой собственный логотип, разработать веб-сайт для продукции и войти в каталог фермеров Новосибирской области.

Уже в конце августа фермеры, обучающиеся в этой программе, добились успеха на «Днях Новосибирской области» на ВДНХ, и сейчас они активно готовятся к участию в Международной выставке-форуме «Россия». Новосибирские шеф-повара, обучающиеся в «Школе гастрономического бизнеса», создадут блюда, используя исключительно локальные фермерские продукты, что способствует развитию местного предпринимательства и продвижению местной кулинарной культуры.

Эти образовательные мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска заявили, что в школе № 96 детей не кормили опарышами.