Автомобилист сбил двух подростков на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске двое 12-летних мальчиков пострадали в ДТП с автомобилем.

Вечером в субботу, 30 сентября, в Новосибирске водитель Toyota Corolla Spacio сбил двух 12-летних мальчиков, которые перебегали дорогу вне перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП произошло в 19:30 около дома №101 по улице Красный проспект, напротив ТРЦ Ройял Парк. Дети переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода, и автомобиль наехал на них. Обоих мальчиков доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Насколько сильно они пострадали, предстоит определить врачам.

Наряд ГИБДД на месте происшествия устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти. Согласно данным СК РФ, старшая сестра нанесла ей удар табуретом по голове.

Также 85-летний мужчина выпал из окна пансионата и погиб. В этом же пансионате обнаружили нарушения при оказании медицинской помощи пожилым людям и нарушения правил пожарной безопасности.