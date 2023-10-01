Полиция проверяет нападение мигрантов на мужчину в Новосибирске

Жителя Новосибирске избили на улице Выборной.

В МВД началась проверка после нападения группы мигрантов на мужчину в Новосибирске. Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на ГУ МВД по региону, инцидент произошел ночью 1 октября у гостиницы на улице Выборной. По предварительным данным, толпа из 20-30 человек неславянской внешности вышла из-за угла и набросилась на мужчину, который пришел проводить своих друзей до отеля.

По информации очевидцев, нападавшие сначала разбили автомобиль мужчины, а затем нанесли ему несколько ударов, в результате которых он потерял сознание. Через 10 минут сибиряк пришел в себя. Однако, правоохранители, прибывшие на место происшествия, не предприняли меры по поиску нападавших. Позднее выяснилось, что они являются постояльцами того самого отеля.

Пресс-служба ГУ МВД по региону прокомментировала произошедшее, сообщив, что в полицию поступило заявление о причинении телесных повреждений, а также подтвердила информацию от медучреждения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти.