В Новосибирске на Красном проспекте установят камеры для непристёгнутых водителей

В центре Новосибирска установят новые комплексы для выявления нарушителей ПДД.

На Красном проспекте в Новосибирске в ближайшее время будут установлены семь новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщило ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», опубликовавший соответствующий лот на сайте госзакупок.

Камеры фотовидеофиксации появятся в районе домов №№ 13, 15, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте. Они будут оснащены видеодатчиками, инфракрасной подсветкой и другим необходимым оборудованием.

Новые комплексы будут следить за соблюдением правил дорожного движения на полосе, предназначенной для общественного транспорта. Они будут фиксировать такие нарушения, как отсутствие пристегнутых ремней безопасности у водителей и пассажиров, а также другие нарушения ПДД.

Напомним, в новой инфекционной больнице под Новосибирском готовятся настроить отопление.