В Новосибирске умер знаменитый психотерапевт Владимир Завьялов

Новосибирский психотерапевт умер в ночь на 30 сентября.

В Новосибирске скончался известный психотерапевт Владимир Завьялов. Завьялов ушел из жизни в ночь на 30 сентября, причины его смерти неизвестны.

Ученый родился 6 февраля 1948 года и был доктором медицинских наук, высококвалифицированным врачом-психотерапевтом и профессором. Он разработал уникальную методику психотерапевтического консультирования, названную дианализом.

Похороны Владимира Завьялова состоятся 6 октября.

Напомним, ранее в Новосибирске на 77-м году жизни скончался Валерий Захаров — заслуженный работник культуры России и бывший руководитель ансамбля «Чалдоны».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске банкротят ЖСК «Залесский» убитого бизнесмена Олега Арчибасова.