Девочке, изрезавшей лицо подруги под Новосибирском, назначили психиатрическую экспертизу

Под Новосибирском суд отправил 14-летнюю девочку на психиатрическую экспертизу после того, как она изрезала свою одноклассницу в лесу.

Новосибирский районный суд отправил на психиатрическую экспертизу 14-летнюю девочку, которая изрезала канцелярским ножом свою одноклассницу. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил отец пострадавшей.

Ранее источник Сиб.фм заявил, что 14-летняя девочка во время преступления слизывала кровь с пострадавшей. На неё возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Девочку увезли в Новосибирск в детскую больницу, где врачи до 3 часов ночи боролись за её жизнь. Со слов родственников, сейчас девочка в сознании в реанимации.

По словам собеседника Сиб.фм, нападавшая бросила девочку умирать в лесу, однако та смогла доползти до дороги и позвонить в 112. Когда фельдшеры приехали на место, девочка была еще в сознании, она могла говорить какое-то время и сумела назвать, кто это сделал.