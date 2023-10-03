Новосибирские студенты журфака сняли фильм про «Хилокский треугольник»

Героями фильма стали местные жители, юристы, журналисты и общественники.

В Новосибирске студентки журфака Новосибирского государственного университета (НГУ) — Яна Гросс, Анна Писаренко и Мария Константинова — сняли документальный фильм под названием «Хилокский многогранник». Этот фильм посвящен жизни на «Хилке».

«Хилокский многогранник» бросает свет на хилокский «треугольник», как живут люди рядом с Хилокским рынком, Клещихинским кладбищем и мусорным полигоном «Левобережный». Фильм предоставляет взгляд на жизнь в этом районе, включая проблемы антисанитарии, бесчинства мигрантов, незаконную торговлю, странные налоговые схемы и экологические проблемы.

Героями фильма стали местные жители, юристы, журналисты и общественники, которые рассказали о том, что происходит на самом деле в этом районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске актриса Толстоганова заставила зрителей плакать спектаклем о маме и сыне.