Депутаты Госдумы предложили выплачивать 10 тысяч рублей за брак до 35 лет

В Госдуме РФ предложили платить молодожёнам вступление в брак до 35 лет.

Депутаты Госдумы РФ от фракции ЛДПР выдвинули на рассмотрение законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей впервые вступившим в брак до 35 лет. Кабинет министров этот проект не поддержал.

Согласно тексту предложения, чтобы получить выплату, один из супругов будет должен обратиться в органы соцзащиты в течение года после заключения брака. Также такая выплата не учитывалась бы в составе дохода семьи при определении мер соцподдержки.

Похожие законопроекты от депутатов Госдумы регулярно поступают на рассмотрение — и практически все их отклоняют, так как авторы забывают указать, откуда брать деньги на выплаты, а кабинет министров не поддерживает проекты без материального обоснования.

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