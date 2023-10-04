Мэр Локоть считает, что ядерные испытания в Сибири повлекут за собой серьезные последствия

Маргарита Симоньян предложила провести атмосферные ядерные испытания на высоте в 100 километров.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на предложение провести атмосферные ядерные испытания над Сибирью. С таким предложением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В ответ на эту идею, Локоть подчеркнул, что нужно ответственно относится к ядерной и термоядерной энергии.

Мэр Новосибирска рассказал, что период полураспада отдельных элементов после ядерного взрыва составляет сотни и тысячи лет, и никто не может предсказать последствия таких испытаний. В своем комментарии мэр, который по образованию физик, подчеркнул, что «ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирского генерала Суровикина заметили с семьёй в Подмосковье.