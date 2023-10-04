Новосибирского генерала Суровикина заметили с семьёй в Подмосковье

Генерала Суровикина заметили в одном из храмов Подмосковья.

В одном из подмосковных храмов был замечен экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин вместе с семьей. Когда журналисты поинтересовались, где он сейчас служит, Суровикин ответил, что продолжает служить Отечеству и отказался давать дальнейшие комментарии.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию Суровикина и сообщил, что генерал в данный момент находится за границей. Однако Министерство обороны РФ не подтвердило эти данные. Позднее стало известно, что он посетил Алжир.

В течение почти двух месяцев информации о местонахождении Суровикина не было. Он исчез из общественного пространства после попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Согласно данным газеты The New York Times, генерал был в курсе планируемой попытки мятежа ЧВК "Вагнер" и даже оказывал помощь "оркестру" в конце июня текущего года. Однако эти данные не имели официального подтверждения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотографию генерала и его супруги на улице Москвы.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении Суровикина.

Также Сиб.фм публиковал подборку фактов о «Генерале Армагеддоне». Свое прозвище он заслужил жесткими действиями во время путча ГКЧП и в Сирии.