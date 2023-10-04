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общество

Под Новосибирском арестовали отца, который попытался убить трехмесячную дочь

Фото: Pexels.com

Карасукский районный суд заключил под стражу жителя села Баган, Баганского района Новосибирской области, Александра З.

Такое решение приняли в ответ на ходатайство следователя Карасукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Александру З. предъявили обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 30 и пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он попытался убить малолетнюю дочь.

Все произошло 1 октября. Ребенка доставили с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму в ГБУЗ НСО «Баганская Центральная районная больница».

Суд принял решение о заключении под стражу Александра З. на 2 месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились страшные кадры с места смертельного пожара на Кропоткина в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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