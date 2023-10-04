В ночь на 29 октября жители Новосибирска увидят частичное затмение Луны

Жители Новосибирска в конце октября смогут увидеть лунное затмение.

В ночь с 28 на 29 октября Луна будет частично перекрыта тенью Земли: благодаря полнолунию это можно будет легко заметить. Частичное затмение можно будет пронаблюдать и из Новосибирска.

Затмение продлится около полутора часов, от 02:30 до 04:00, а максимум затмение придётся на 03:15. В это время Луна будет перекрыта на 13% — фактически, будет закрыт только край Луны.

Предыдущее лунное затмение жители Новосибирска могли наблюдать в мае. В отличие от полного лунного затмения, во время которого Луна может окрашиваться в красно-оранжевый цвет («Кровавая Луна»), во время полутеневого затмения она тускнела. Ближе к полуночи Луна в небе над Новосибирском приобретала более тёмный, коричневый цвет. Интересно, что полутени находилась достаточно большая часть спутника Земли. Следующее настолько глубокое полутеневое затмение мы сможем увидеть только 2042 году.

Также сибиряки собрали больше 5 тонн мусора в ходе экоакций. Около сотни мешков с отходами утилизированы без взвешивания, а килограммы использованных батареек и пластиковых крышек отправлены на переработку.