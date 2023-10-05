Стало известно о проблемах при ремонте фонтана «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска

В Новосибирске скоро все 15 фонтанов будут законсервированы на зиму. Проблемы остаются с одним из старейших фонтанов в Первомайском сквере – начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко рассказал, что с «Мишкой» не так.

Консервировать фонтаны к зиме в Новосибирске начали в первых числах октября, сразу после того, как завершили сезон феерическим шоу в Центральном парке 29 сентября. Все 15 фонтанов после лета изучают буквально по винтикам, а потом бережно накрывают защитными щитами.

«Некоторые фонтаны были переполнены от ливнёвки. Иногда рвутся трубы, масса работы по переборке двигателей. Как говорится, мы до последнего пытаемся реанимировать «больного»: по винтикам разбираем, снова собираем, запускаем», — рассказал о специфике работы начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

Самым проблемным в Новосибирске остаётся фонтан «Мишка», который находится в Первомайском сквере, где сейчас в самом разгаре ремонт. А вот главный фонтан парка не требует значительной починки.

«Ждём, когда доделают Первомайский сквер. Больше половины лета фонтан там не работал, в силу того, что сквер был закрыт на ремонт. Первомайский фонтан ремонтироваться не будет, так как он находится в удовлетворительном состоянии. А вот фонтан «Медведь» находится в жутком состоянии. Мы подготовили проект, смету, она прошла контроль»,

- рассказал Валерия Науменко.

В сентябре стало известно, что ремонт фонтана оценен в 8,9 миллиона рублей. Такая стоимость указана на сайте Госзакупок. За эту стоимость должен быть произведён демонтаж чаши фонтана, должны быть установлены новые железобетонные конструкции, новые стояки водопровода и проведены электромонтажные работы.

Впрочем, Валерий Науменко говорит, что найти подрядчика на этот контракт – не так-то просто. Сейчас задача МКУ «Горзеленхоз», чтобы графики ремонта были выполнены.

«Там будет проведён глобальный ремонт. Запланирована и подсветка. Оборот документов возрос, а работе это мешает сильно»,

- признался Валерий Науменко.

Поиск подрядчика длился порядка 2 месяцев. Впрочем, вчера, 4 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время онлайн-брифинга заявил, что подрядчика на ремонт фонтана «Мишка» уже нашли.