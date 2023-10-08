Снятое в Новосибирске шоу про 17-летнего мажора закончилось скандалом

Старший сын семьи из Новосибирска и 17-летний мажор из «Чадо из ада» поссорились в соцсетях.

После премьеры пятого выпуска шоу «Чадо из ада» 17-летний ставропольский мажор Никита Лесняк и старший сын многодетной семьи Путинцевых из Новосибирска поссорились в соцсетях. О причинах конфликта Илья Путинцев рассказал корреспонденту «Сиб.фм».

По словам новосибирца, конфликт произошёл из-за «лицемерных» высказываний мажора о семье Путинцевых в интернете.

«За последние два дня мне скинули очень много "кружочков" и "историй", где Никита несёт всякую чушь про меня. Он там говорит, что у нас какие-то не очень отношения. Знаешь, что я тебе скажу, Никита? Ты приехал ко мне домой, в мою семью, мы тебя приняли, а ты вёл себя очень грубо. Хотя на камеры говорил, что тебе всё понравилось и ты изменился», — обратился Илья Путинцев к Никите.

Как отметил Никита Лесняк в беседе с «Сиб.фм», изначально конфликт между парнями возник из-за недопониманий на этапе съёмок проекта, однако к концу работы им удалось подружиться.

«В самом выпуске-то, конечно, всё было нормально. Потому что всё было под камерами и делать какие-то высказывания ему было не резонно. Сама суть проекта в том, чтобы он исправился. Возможно, на секундочку показалось, что это так и случилось. Но в соцсетях он повёл себя, как немножко лицемерный человек: на камеру он один, а в жизни — другой», — подчёркивает Илья в разговоре с «Сиб.фм».

Как признаётся новосибирец, из-за конфликта он разочаровался в бывшем товарище. Парень считает, что исправление Никиты в проекте было связано лишь с попыткой нарастить аудиторию в социальных сетях.

«Изначально я не знал, кто приедет: мальчик или девочка. Когда он только приехал и мы начали съемки, вроде, всё было хорошо. Это, безусловно, обидно: за кадром он тоже притворялся. Когда он жил у меня, мы нашли общий язык и как-то общались. Сейчас его поведение очень странное и непонятное для меня», — заключил Илья Путинцев.

Напомним, что в Новосибирске многодетная семья Путинцевых взяла на перевоспитание 17-летнего ставропольского мажора Никиту Лесняка.