В Новосибирске 66 новых карет "скорой" разъехались по больницам

Медицинские учреждения Новосибирской области получили 66 новых машин скорой медицинской помощи.

В пятницу, 6 октября, около станции скорой медицинской помощи можно было увидеть много спецмашин. Среди них17 автомобилей для оказания экстренной помощи — их передали руководителям 15 медицинских учреждений.

Также на бюджетные средства были закуплены 49 легковых автомобилей. Их также передадут медицинским учреждениям, которые в этом нуждаются. Планируется, что до конца года поступят ещё 30 автомобилей, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины – от этой составляющей напрямую зависит спасение жизней жителей Новосибирской области,- подчеркнул врио заместителя губернатора Новосибирской области.

– Правительство региона делает все возможное, чтобы парк автомобилей скорой помощи своевременно обновлялся".

17 автомобилей "скорой" почти сразу же разъехались в Черепановский, Убинский, Сузунский, Баганский, Искитимский, Карасукский, Колыванский, Кочковский, Куйбышевский, Кыштовский и Северный районы.

Также напомним, что на этой неделе на службу в "скорую" были зачислены 48 новых сотрудников, которые выпустились из медицинского университета.