сегодня
08 октября, 17:21
пробки
2/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 100.4 | eur 106.0
сегодня
08 октября, 17:21
пробки
2/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 100.4 | eur 106.0
сегодня 15:55
работа общество

В Новосибирске в аэропорт Толмачёво пришла толпа с плакатами из-за учителя

Фото министерство образования Новосибирской области

Утром 8 октября в новосибирском аэропорту Толмачёво собралась толпа с плакатами – так встречали учителя Кристину Генер.

Молодая учительница Кристина Генер преподаёт в Новотырышкинской средней школе Колыванского района. В этом году педагог приняла участие во Всероссийском конкурсе "Первый учитель" и вошла в семёрку лауреатов.

В это воскресенье Кристина Генер возвращалась домой с победой, коллегу встречали учителя с плакатами. Об этом рассказали в министерстве образования Новосибирской области.

«Я строго оценивала свой открытый урок — знала, где могла сделать лучше, поэтому, когда услышала свое имя в семерке лауреатов, удивилась, для меня это стало неожиданностью! Меня поддерживала моя семья и коллеги, очень благодарна своей родной школе, моему Колыванскому району!», — поделилась эмоциями сама Кристина Генер.

Читайте также на сайте Сиб.фм удивительную историю учителя из Новосибирска, который пробежал 2 тысячи километров от Дагестана до Севастополя.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Елена Отмахова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в