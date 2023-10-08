В Новосибирске в аэропорт Толмачёво пришла толпа с плакатами из-за учителя

Утром 8 октября в новосибирском аэропорту Толмачёво собралась толпа с плакатами – так встречали учителя Кристину Генер.

Молодая учительница Кристина Генер преподаёт в Новотырышкинской средней школе Колыванского района. В этом году педагог приняла участие во Всероссийском конкурсе "Первый учитель" и вошла в семёрку лауреатов.

В это воскресенье Кристина Генер возвращалась домой с победой, коллегу встречали учителя с плакатами. Об этом рассказали в министерстве образования Новосибирской области.

«Я строго оценивала свой открытый урок — знала, где могла сделать лучше, поэтому, когда услышала свое имя в семерке лауреатов, удивилась, для меня это стало неожиданностью! Меня поддерживала моя семья и коллеги, очень благодарна своей родной школе, моему Колыванскому району!», — поделилась эмоциями сама Кристина Генер.

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