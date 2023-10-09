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общество проиcшествия

Мастурбирующего мужчину сняли на видео в автобусе в Новосибирске

Фото: соцсети

В новосибирском автобусе заметили мужчину, который публично удовлетворял себя.

В Новосибирске в автобусе №39 заметили публично мастурбирующего мужчину. Видео с извращенцем прислал читатель Telegram-канала «АСТ-54 Black».

«В автобусе №39 был замечен мужчина, который без особого стеснения у всех на глазах «душил змею», — сказано в описании к ролику.

На записи видно, как мужчина удовлетворяет себя на глазах у других пассажиров автобуса. Рядом с ним сидела женщина — она отвернулась к окну.

«Страшно из дома выходить», «До животного состояния дошел», «Деградация полным ходом», — прокомментировали новость подписчики канала.

Обратились ли очевидцы в полицию по факту данного инцидента, не сообщается.

Напомним, ранее извращенца заметили на берегу Обского моря.

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Диана Джафарова
журналист

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