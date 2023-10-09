Угрожали ножом и шокером: под Новосибирском прокуроры проверяют школу из-за буллинга

Школьники поставили парни на колени и требовали извинений.

В Новосибирской области прокуратура Бердска начала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних из-за появившейся в СМИ информации о буллинге в МБОУ СОШ N 11.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее «Бердск Онлайн» писал, что 5-классники с ножом и шокером ставили на колени сверстника в Бердске. Мальчики требовали извинений, угрожали и унижали, записывая происходящее на видео.

Ранее Сиб.фм сообщал, что всплыли детали из жизни педофила, который изнасиловал девочку 20 лет назад под Новосибирском.