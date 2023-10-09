Похитили более 7 млн: в Новосибирске ФСБ задержала группу банковских мошенников

Троих человек подозревают в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей в Новосибирске.

В Новосибирске была задержали преступную группу, которая похитила деньги банковских организаций, сообщили 9 октября в региональном УФСБ.

По данным расследования, группа состояла из трех жителей Новосибирска, которых руководила бывшая банковская служащая из Уфы. В период с апреля по декабрь 2022 года мошенники использовали электронные платежные инструменты для организации схемы хищения денег из нескольких крупных банков в Новосибирске. Общий ущерб от их действий составил более 7 миллионов рублей.

«На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждены уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.3 УК России (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — сообщили Сиб.фм в ведомстве.

Следствие изучает фигурантов дела на причастность к похожим преступлениям.

Напомним, в Новосибирске начали судить организатора крупнейшего колл-центра мошенников.