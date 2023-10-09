«Страшно за детей»: всплыли шокирующие подробности изнасилования 8-летней девочки под Новосибирском

В Новосибирской области вышел на свободу 52-летний педофил, который в 2003 году жестоко изнасиловал и убил 8-летнюю девочку.

В Новосибирской области в посёлок Чистоозёрное 2 октября вернулся Александр Кужилов, который 20 лет назад изнасиловал 8-летнюю Надю (имя изменено) в соседнем селе.

Во время допроса Кужилов признался, что после освобождения 2 октября 2003 года он решил навестить своих родственников в Журавке. Он добрался туда на попутке. Проходя мимо местной школы около 16 часов, он заметил восьмилетнюю Надю, которая возвращалась с уроков. Кужилов догнал ее, заткнул ей рот и увел в заброшенную школу, находящуюся в 30 метрах от действующего учебного заведения. Там он заставил ее раздеться и дважды изнасиловал.

После насилия Кужилов приказал Наде никому не рассказывать об этом и отпустил ее. Девочка попыталась выбраться через окно и крикнула ему, что всё равно все расскажет. Кужилов догнал еще и жестоко задушил проводом.

Родители Нади начали искать ее в 17 часов, одна отец нашел дочь только в 8 вечера.

«Я услышал крики отца. Не человеческие крики. Все сбежались к месту, подъехала милиция, был целый кипишь», — вспоминает житель Журавки Владимир.

На следующий день Кужилова арестовали. Медицинская экспертиза не выявила у него психических отклонений, но показала нарушения в его сексуальных предпочтениях, связанные с педофилией.

Заброшенная школа, где произошло убийство, до сих пор стоит на своем месте. Местные переживают, что конструкция может рухнуть на играющих там детей.

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