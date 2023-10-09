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общество

В Новосибирске на АЗС появилось объявление об ограничении отпуска бензина

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на одной из АЗС бензин будет отпускаться только по контрактам предприятиям и организациям, которые отвечают за безопасность и жизнедеятельность.

В Новосибирске появилось объявление, которое ограничивает отпуск бензина марки «95». Фотография с этим объявлением была опубликована в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 8 октября.

На фото видно, что водителям сообщают о временном ограничении отпуска данного вида бензина. Причина ограничения связана с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов. В тексте объявления указано, что бензин будет отпускаться только по контрактам предприятиям и организациям, которые отвечают за безопасность и жизнедеятельность Новосибирска. Средняя цена на 95 бензин в городе — 53 рубля.

Представители АЗС пока не давали никаких комментариев по по поводу ограничений в продаже.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске владельцы АЗС сообщают о дефиците дизельного топлива и бензина АИ-95.

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Дамир Трубников

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