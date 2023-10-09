В Новосибирске рассказали, почему убрали проезд с Ватутина на Широкую

Такое решение приняли из-за требований к непрерывности движения.

В Новосибирске изменили движение на улице Ватутина, связанные с требованиями к непрерывности движения. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.

Теперь через улицу Ватутина нельзя будет быстро проехать на площадь Труда. Такое решение приняли из-за того, что эта дорога является магистральной улицей общегородского значения, где должно быть непрерывное движение.

Также уделили внимание особенностям проектирования развязки на улице Большевистская и площади Труда. Строители должны были обеспечить непрерывное движение во всех направлениях. В проектах отсутствовали пересечения транспортных потоков на одном уровне.

По новым правилам, водители, двигаясь по улице Ватутина, теперь обязаны проехать не только площадь Труда, но и площадь Энергетиков, после чего следует развернуться и вернуться назад по маршруту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска массово скупают кроссоверы и внедорожники в 2023 году.