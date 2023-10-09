В Новосибирске самолеты начали пролетать над центром города перед посадкой в аэропорту

Жители Новосибирска жалуются на гул и нервничают из-за изменений траекторий полетов.

Теперь в Новосибирске самолеты начали пролетать над городом перед тем, как сесть в аэропорту Толмачево. Жители города нервничают из-за изменений траекторий и жалуются на частый гул.

Воздушные судна пролетают над Военной улицей, площадью Ленина, Вокзальной магистралью и над железнодорожным вокзалом.

В пресс-службе аэропорта отреагировали на жалобы. Представители отметили, что глиссады определяет ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ».

Ранее Сиб.фм сообщал, что строители рассказали историю заброшенной под Новосибирском взлётно-посадочной полосы.