В Новосибирске пассажиры такси набросились на водителя

В Новосибирске водитель такси заявил, что пассажиры отказались платить за проезд и накинулись с кулаками.

В Новосибирске таксист заявил,что на него накинулись пассажиры. Об этом он сообщил в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте».

По словам таксиста, он перевозил группу мужчин по разным адресам в Советском районе города. Во время поездки пассажиры выходили на разных остановках и начали что-то искать в кустах. На конечной точке возле остановки «Сеятель» они и вовсе отказались платить за поездку.

Водитель предположил, что они наркоманы. В ответ на это заявление, мужчины набросились на него с кулаками и пытались отобрать у него телефон.

В ГУ МВД Новосибирской ообасти сообщили, что заявлений о произошедшем инциденте в полицию не поступало.



Напомним, в Новосибирске заявили о массовой депортации мигрантов.