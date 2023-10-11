Чрезвычайный приказ президента о мобилизации: в России утверждены новые повестки

Российское правительство утвердило новую форму повесток.

Правительство утвердило новые правила мобилизации и форму повестки. Согласно информации издания «Лента.ру», с 1 августа 2023 года россиян будут оповещать о мобилизации при помощи обычных повесток, которые также будут дублироваться в электронной форме.

Повестки будут иметь сходство с теми, которые получают призывники-срочники, но с отличием в шапке документа. В ней будет указан приказ главы государства о объявлении мобилизации, а также конкретная дата и время явки в военный комиссариат.

Напомним, что 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток и едином реестре военнообязанных. Согласно этому закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете россиянина на портале «Госуслуги».

Напомним, под Новосибирском шьют антитепловизионные накидки для участников СВО.