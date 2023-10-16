На Новосибирск надвигается мощный циклон с первым снегом и ливнем

На Новосибирск надвигается мощный циклон со снегом и ливнем. Об этом сообщает Гидрометцентр.

С 16 по 20 октября погода будет в основном солнечная, с переменной облачностью. Во вторник, 17 октября, возможен небольшой дождь. Темепартура воздуха днем будет +9...+14 градусов, ночью — +3...+7 градусов.

Начиная с 21 октября, в Новосибирск придет мощный циклон. С 21 по 25 октября ожидается снег с дождем. Температура днем — +4...+11 градусов, ночью будет от -1 до +4 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что улицу Ленина в Новосибирске перекроют к Новому году в начале ноября.