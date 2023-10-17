В Новосибирской области собираются ввести штрафы за домашних животных

Инициатива нужна, чтобы защитить и людей, и питомцев.

В Новосибирской области собираются внести изменения в региональное законодательство, которые предусматривают введение штрафов для владельцев домашних животных. Эти изменения одобрил Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Новый закон предназначен для защиты как жителей, так и их питомцев. Он устанавливает ответственность за содержание животных в общественных местах и на территориях общего пользования. Также вводятся нормативы по количеству питомцев в разных типах жилья.

Например, в частных домах, квартирах и комнатах общежитий, на каждые 12 квадратных метров площади разрешается содержать не более одной крупной или средней собаки, или не более двух мелких собак, или не более трех кошек. На земельных участках разрешается проживание одной крупной или средней собаки на каждые 50 квадратных метров. За отсутствие вывески на заборе, информирующей о наличии питомца, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. За выгул собаки в состоянии опьянения владельцу грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее стало известно, когда начнутся осенние каникулы в школах Новосибирска.