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общество

Короткая рабочая неделя: стало известно, как новосибирцы будут отдыхать в ноябре

Фото: freepik.com

В Новосибирске опубликовали график ноябрьских выходных.

График выходных в ноябре 2023 года опубликовали в Новосибирске. Он появился на официальном сайте правительства РФ.

Ежегодно россияне отдыхают в День народного единства 4 ноября. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на 6 ноября, понедельник. Так, россияне смогут отдохнуть в ноябре девять раз.

Кроме того, в пятницу 3 ноября будет сокращённый рабочий день. Сотрудники смогут уйти домой на один час раньше. Тем, чью работу сократить нельзя, выплатят компенсацию за переработку (статья 95 ТК РФ).

Напомним, что в начале ноября улицу Ленина в Новосибирске начнут украшать к Новому году. Дорога снова станет пешеходной до улицы Советской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска отметили, что суммы в квитанциях с транспортным налогом значительно выросли в 2023 году.

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Диана Джафарова
журналист

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