Новосибирские синоптики предупредили автолюбителей об ухудшении погоды

Новосибирские синоптики предупредили автомобилистов о предстоящем ухудшении погодных условий. По прогнозу, в середине следующей недели в городе ожидается мокрый снег и резкое понижение температуры.

С воскресенья прогнозируется неустойчивая погода с колебаниями температур, а во второй половине недели ожидаются интенсивные осадки.

Эти изменения могут создать неблагоприятные условия на дорогах. Автомобилистам рекомендуют шины на зимние.

Дневная температура составит +2...+4 градуса, а ночью опустится до -2 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в центре Новосибирска заметили машину со спутниковой тарелкой и черными номерами.